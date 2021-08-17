Суд арестовал приезжего, который задушил женщину в Яузском парке Москвы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Приезжего из Центральной Азии, задушившего женщину в Яузском парке Москвы, арестовали на два месяца, сообщили в пресс-службе Бабушкинского районного суда Москвы.

Обвиняемый заключен под стражу до 13 октября 2021. Заседание суда проходило в закрытом режиме, поскольку мужчину обвиняют также в преступлении против половой неприкосновенности, передает ТАСС.

Фигурант дела приехал в столицу на заработки, он делал ремонт в квартире, расположенной недалеко от места преступления, рассказал источник в правоохранительных органах.

Как писал сайт kp.ru, убийство произошло в ночь на субботу, 14 августа. Мужчина напал на москвичку, сбил с ног и начал душить. Женщина закричала, ее услышала прохожая, которая успела крикнуть, что вызывает полицию. Чтобы уйти от погони, нападающий прыгнул в Яузу, переплыл ее и сбежал. Тело женщины нашли в кустах. Спустя полтора дня московские правоохранители сумели задержать нападавшего.