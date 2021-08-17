Лавров: России не нужны подсказки извне о грядущих выборах в Госдуму

Сергей Лавров заявил, что России не нужны подсказки извне о грядущих выборах в Госдуму Фото: Евгения ГУСЕВА

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что россияне сами дадут оценку власти на предстоящих выборах в Государственную думу, им не нужны подсказки извне.

- Продолжим работать со всеми нашими партнерами, исходя из того, что мы будем решать свои вопросы самостоятельно, без подсказок извне. Это касается и предстоящих выборов в Государственную думу. Наверное, вы уже слышали, что есть основания полагать о готовящихся попытках подвергнуть сомнению их результат, — сказал министр, выступая перед преподавателями и студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.

Он добавил, что россияне сами дадут оценку власти и выберут дальнейший путь России. РФ поддерживает развитие контактов с другими странами, но вне политики, отметил Лавров. Однако власти не потерпят попыток вмешаться во внутренние дела страны.

Ранее Сергей Лавров заявил, что затягивание регистрации российских вакцин от коронавирусной инфекции на территории западных государств политически обусловлено. Он подчеркнул, что российская сторона надеется, что после взаимного признания сертификатов вакцинации от коронавирусной инфекции с Европейских союзом решение о въезде жителей России будут принимать его отдельные страны-члены.