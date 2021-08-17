Виталий Кличко поручил снести установленные в Киеве советские декорации Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

Мэр Киева Виталий Кличко поручил снести установленные ко Дню независимости Украины советские декорации.

Ранее украинские медиа сообщили, что на аллее Героев Небесной Сотни в столице страны решили установить декорации. На данный момент уже были установлены советские автоматы с водой, холодильник с мороженым и стены квартир с советским бытом.

- Руководство национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - музея Революции Достоинства подтвердило, что установка "инсталляции" была согласована с ними. Город не выдавал никаких разрешительных документов на подобные перформансы. Организацией празднования Дня независимости, в частности, концепцией и декорациями для праздничных мероприятий занимается офис президента, — написал градоначальник у себя в Telegram.

Позже Кличко сообщил, что поручил снести декорации.

В апреле 2021 года пресс-служба Львовского горсовета сообщила, что в городе стартовал демонтаж Монумента славы Советской армии, который был открыт в 1970 году. Позже российское Министерство иностранных дел сообщило, что Россия направила ноту протеста в МИД Украины из-за планов властей Львова. Киев призвали соблюдать международные обязательства и нормы национального законодательства по защите и сохранению воинских мемориалов.