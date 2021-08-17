Талибы* пообещали не атаковать иностранные силы в Афганистане Фото: REUTERS

Боевики движения «Талибан»* обязуется не атаковать иностранные войска, уходящие из Афганистана, заявил официальный представитель катарского политического офиса талибов* Мохаммад Сохаил Шахин.

«Власти США должны вывести войска в указанный срок (11 сентября). Мы обязуемся не нападать на них, и мы этого не делали», – сказал он интервью телеканалу Sky News.

Шахин отметил, что Соединенные Штаты нарушили первоначальные сроки, прописанные в соглашении в столице Катара Дохе.

Напомним, «Талибан»* объявил общую амнистию для бывших правительственных чиновников из Афганистана и призвало местных жителей к возобновлению работы в государственных учреждениях.

Как писал сайт kp.ru, ранее талибы* взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле. Представители движения обратились к жителям Афганистана, призывая их сохранять спокойствие и сообщив, что все под контролем.

Между тем Россия установила рабочие контакты с представителями новой власти Афганистана.

*Запрещенная в России террористическая организация