Посол РФ в Кабуле назвал переговоры с "Талибаном"* позитивными и конструктивными

Российский посол назвал переговоры с "Талибаном"* позитивными и конструктивными Фото: REUTERS

Российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов сообщил, что переговоры с представителями движения "Талибан"* прошли позитивно и конструктивно. Талибы* гарантировали безопасность представителей российского посольства.

- Это были представители старшего звена талибов в городе. Встреча прошла позитивно и конструктивно. Талибские представители сказали, что у движения "Талибан"* самый дружественный, самый хороший подход к России. Они нам подтвердили гарантии безопасности посольства, — рассказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Жирнов добавил, что украинцы пока не обращались в российское посольство за помощью в эвакуации.

Ранее представитель катарского политического офиса талибов* Мохаммад Сохаил Шахин заявил, что боевики движения "Талибан"* обязуются не атаковать иностранные войска, уходящие из Афганистана. Он отметил, что США должны вывести войска в указанный срок, то есть до 11 сентября. Шахин добавил, что Соединенные Штаты нарушили первоначальные сроки, прописанные в соглашении в столице Катара Дохе.

*Запрещенная в России террористическая организация