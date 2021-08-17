Посол РФ в Кабуле: признаков этнической чистки в Афганистане нет

Российский посол в Кабуле сообщил, что признаков этнической чистки в Афганистане нет Фото: REUTERS

Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов сообщил об отсутствии признаков этнической чистки в Афганистане. Он отметил, что талибы* гарантировали амнистию всем, кто работал на режим, включая военнослужащих.

- Они исходят из того что это была их работа, они выполняли приказы. Ну зачем там кого-то кошмарить. То есть нет никаких признаков ни этнических чисток, ни какой-то расправы и насилия со стороны...(талибов), — сказал Жирнов в эфире телеканала "Россия 24".

Дипломат подчеркнул, что это его впечатления "здесь и сейчас, на сегодняшний день".

Ранее Дмитрий Жирнов сообщил, что переговоры с представителями движения "Талибан"* прошли позитивно и конструктивно. Он уточнил, что со стороны движения были представители старшего звена. Талибы* гарантировали безопасность представителей российского посольства. Он добавил, что украинцы пока не обращались в российское посольство за помощью в эвакуации.

*Запрещенная в России террористическая организация