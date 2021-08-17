Bloomberg: Бегство президента Афганистана поставило крест на договоре между США и талибами*

Бежавший из Афганистана президент страны Ашраф Гани Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соглашение о перемирии между Соединенными Штатами и «Талибаном»* подразумевало отставку президента Афганистана Ашрафа Гани, однако его бегство означает, что договор так и не будет выполнен. Об этом рассказали источники, близкие к переговорам Вашингтона и талибов*, прошедших в Катаре.

На встрече в Дохе американцы и талибы* договорились о перемирии сроком на две недели, в течение которых Гани должен был сложить полномочия. После этого планировалось начать переговоры о создании переходного правительства, в него должен был войти экс-президент Афганистана Хамид Карзай. Бегство Гани оказалось внезапным для всех и перекрыло договоренности, пишет Bloomberg.

Как считает старший научный сотрудник аналитического центра New America Аниш Гоэль, талибы* готовы вновь прибегнуть к оружию. По его словам, они никогда не вели переговоры честно, а в нынешних условиях тем более не намерены этого делать.

Тем временем посол США в Афганистане Залмай Халилзад, представлявший Вашингтон на переговорах в Дохе, до сих пор находится в катарской столице, говорится в сообщении. По информации издания, дипломат пытается договориться о новых условиях перемирия и не допустить возобновления огня в Кабуле.

Напомним, Гани обратился к жителям страны в связи с ситуацией вокруг передачи власти «Талибану»*. Политик заявил, что был вынужден покинуть Афганистан, поскольку террористы пригрозили военными действиями на всей территории Кабула.

Сайт kp.ru писал, как президент Афганистана бежал из страны в сопровождении машин, набитых деньгами.

*Запрещенная в России террористическая организация