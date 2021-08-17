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Общество17 августа 2021 17:50

Суд оштрафовал Google на 5,5 миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент

Корпорацию признали виновной по двум протоколам, еще три будут рассмотрены во вторник, 17 августа
Абдулла ШАКИРОВ
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Суд оштрафовал Google на 5,5 миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент

Суд оштрафовал Google на 5,5 миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московский мировой суд дважды за день оштрафовал корпорацию Google за отказ удалить запрещенный контент. Сумма первого штрафа составила 4 миллиона рублей, второго – 1,5 миллиона, рассказали в пресс-службе суда.

Во вторник, 17 августа, суд рассмотрит еще три административных протокола в отношении американской компании, передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, в конце июля 2021 суд в Москве оштрафовал Google на три миллиона рублей по делу о нарушении законодательства России в области персональных данных. Корпорация отказалась локализовать базы данных пользователей в России. Это был первый штраф для Google за подобное нарушение.

В мае 2021 Мировой суд Таганского района столицы оштрафовал Google на четыре миллиона рублей за отказ удалить запрещенную в России информацию. Кроме того, компанию оштрафовали на 3,5 миллиона рублей за недостаточную фильтрацию поисковой выдачи.