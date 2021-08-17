12 украинских военнослужащих остались на бывшей американской базе в Кабуле

12 украинцев оставили на военной базе США в Кабуле Фото: REUTERS

Двенадцать украинцев остались на американской военной базе в Кабуле после эвакуации граждан США. Об этом сообщил телеканал "24", ссылаясь на сестру одного из военных.

- На американской базе в Кабуле находятся 12 украинских военных… О ночной эвакуации украинского самолета ребята ничего не знали. Никто не выходил с ними на связь. Всех американцев с базы уже эвакуировали. Сейчас там находятся более 40 мужчин, среди которых еще грузины, румыны и болгары. Их также никто не забирает, — говорится в сообщении телеканала.

По словам сестры военного, к украинцам уже приходили талибы*, отобрали у них оружие и сказали, чтобы те "не рыпались, иначе все будет по-другому". Сейчас солдаты находятся на базе, провизия у них есть. Сестра военного сообщила, что обратилась в посольство Украины в Таджикистане. Дипломаты пообещали, что попытаются эвакуировать украинцев.

Напомним, председатель ЛДПР Владимир Жириновский считает, что вслед за выводом войск из Афганистана Соединенные Штаты должны уйти с Украины, чтобы не допустить ее "афганизации". Он отметил, что экс-президент США Дональд Трамп принял правильное решение, не допустив "афганизации" Сирии и начав выводить войска из Ирака. После Афганистана американцам также следует покинуть Ближний Восток и "спокойно остаться на своем дальнем берегу", заявил лидер ЛДПР.

*Запрещенная в России террористическая организация