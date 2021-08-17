Жириновский призвал не допустить «афганизации» Украины Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вслед за выводом войск из Афганистана Соединенные Штаты должны уйти с Украины, чтобы не допустить ее «афганизации», считает председатель ЛДПР Владимир Жириновский.

«Нужно уйти и с Украины, чтобы и там не повторился сценарий Кабула, а украинским чиновникам не пришлось бежать, цепляясь за бампер американских машин, уходящих на запад», – написал политик в своем Telegram-канале.

По мнению Жириновского, если США выведут войска из всех стран, где они присутствуют, то к 2030 году она «превратится в новую Канаду или Австралию, и на планете станет тихо». Он отметил, что экс-президент США Дональд Трамп принял правильное решение, не допустив «афганизации» Сирии и начав выводить войска из Ирака. После Афганистана американцам также следует покинуть Ближний Восток и «спокойно остаться на своем дальнем берегу», заявил лидер ЛДПР.

Напомним, ранее ошибок США в Афганистане призвал не повторять первый президент СССР Михаил Горбачев.

Соединенные Штаты и НАТО начали вывод войск с баз в Афганистане 25 апреля 2021 года. Президент США Джо Байден заявлял, что вывод американских войск завершится 31 августа 2021.

Официальный представитель катарского политического офиса движения «Талибан»* Мохаммад Наим заявил, что война в Афганистане завершена, и в ближайшее время организация определит новую форму правления в стране.