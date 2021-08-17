"Талибан"*: территория Афганистана не будет использоваться против других стран

"Талибан"* сообщил, что территория Афганистана не будет использоваться против других стран Фото: REUTERS

Официальный представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид заверил, что талибы* не допустят, чтобы территорию Афганистана использовали для атаки на другие страны.

- Мы заверяем мир, особенно США, что афганская территория не будет использована против других. Категорически не приемлем превращение территории страны в плацдарм для угроз другим государствам, — сказал он.

Муджахид добавил, что талибы* не хотят иметь внутренних или внешних врагов. Он отметил, что "Талибан"* с этого дня прекращает вражду со всеми, кто выступал против него в Афганистане.

Ранее талибы* пообещали не атаковать иностранные войска, уходящие из Афганистана. Представитель катарского политического офиса талибов* Мохаммад Сохаил Шахин отметил, что власти США должны вывести войска в обговоренный срок, то есть до 11 сентября 2021 года.

*Запрещенная в России террористическая организация