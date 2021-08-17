"Талибан"* пообещал никому не мстить и учесть ошибки прошлых властей

Талибы* пообещал никому не мстить и учесть ошибки прошлых властей Фото: REUTERS

Официальный представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид заявил, что талибы* учтут ошибки прошлых властей и обещают никому не мстить. Заявление было сделано на первой после захвата столицы Афганистана пресс-конференции.

- Мы не хотим сводить счеты ни с кем в Афганистане, — сказал Муджахид.

Он добавил, что представители движения учтут ошибки, допущенные прошлым правительством страны.

Ранее посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов сообщил об отсутствии признаков этнической чистки в Афганистане. Он отметил, что талибы* гарантировали амнистию всем, кто работал на режим, включая военнослужащих. Дипломат подчеркнул, что это его впечатления "здесь и сейчас, на сегодняшний день".

Также талибы* пообещали не атаковать иностранные войска, уходящие из Афганистана. Представитель катарского политического офиса талибов* Мохаммад Сохаил Шахин отметил, что власти США должны вывести войска в обговоренный срок, то есть до 11 сентября 2021 года.

*Запрещенная в России террористическая организация