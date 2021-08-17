США заморозили госрезервы Афганистана в американских банках

Соединенные Штаты заморозили госрезервы Афганистана в американских банках Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В воскресенье, 15 августа, Соединенные Штаты заморозили государственные резервы Афганистана, хранящиеся в американских банках. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники.

Согласно данным издание, такое решение приняли американский министр финансов Джанет Йеллен и сотрудники Управления по контролю за иностранными активами. Также в обсуждении участвовали представители Госдепа.

- Любые активы Центрального банка, которое имеет правительство Афганистана в Соединенных Штатах, будут недоступны для "Талибана"*, — цитирует газета свой источник.

Ранее источники, близкие к переговорам Вашингтона и талибов*, сообщили, что соглашение о перемирии между Соединенными Штатами и "Талибаном"* подразумевало отставку президента Афганистана Ашрафа Гани, однако его бегство означает, что договор так и не будет выполнен. Как считает старший научный сотрудник аналитического центра New America Аниш Гоэль, талибы* готовы вновь прибегнуть к оружию. По его словам, они никогда не вели переговоры честно, а в нынешних условиях тем более не намерены этого делать.

*Запрещенная в России террористическая организация