В Госдуме предложили вернуть прежний пенсионный возраст

В Государственной думе предложили вернуть прежний пенсионный возраст Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутаты фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесли в Государственную думу проект закона о возвращении прежнего пенсионного возраста с 1 января 2022 года.

- Законопроект направлен на возвращение возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости, 60 и 55 лет (соответственно мужчинам и женщинам), — говорится в пояснительной записке.

Авторы инициативы считают, что в 2018 году пенсионный возраст не нужно было повышать. Вместо этого России необходимо было совершенствовать механизм финансового обеспечения страховой пенсионной системы. К примеру, путем пополнения ее за счет части налогов.

Депутаты выразили уверенность, что России не нужны дополнительные работники. К тому же, указали авторы, у людей предпенсионного возраста наблюдается ухудшение здоровья. Повышение пенсионного возраста приведет к тому, что россияне станут чаще обращаться за инвалидностью.

Ранее главный внештатный специалист российского министерства здравоохранения по репродуктивному здоровью и глава НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Лопаткина Олег Аполихин предложил снижать пенсионный возраст мужчин после рождения третьего ребенка. Он посоветовал предусмотреть двухнедельный оплачиваемый и непередаваемый отпуск для отцов по уходу за малолетним ребенком до трех лет.