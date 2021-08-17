Сдавшая ЕГЭ в 8 лет девочка не поступила на психфак МГУ

8-летняя девочка, сдавшая ЕГЭ, не смогла поступить на бюджет психфака МГУ. Фото: личный архив

Москвичка Алиса Теплякова, успешно сдавшая ЕГЭ в восемь лет, не поступила на психологический факультет МГУ на бюджет.

В прошлом месяце ректор МГУ Виктор Садовничий сообщал, что Теплякова приняла участие в приемной кампании и сдала дополнительные экзамены. Так же он заверил, что в случае успешной сдачи ее примут в вуз.

Согласно данным на сайте факультета психологии МГУ, Теплякова сдала вступительное испытание по биологии на 48 баллов из 100. Приемная компания в вузы России закончилась 17 августа.

Напомним, Алиса - самая юная выпускница школы 2021 года. Ей всего девять лет (на момент сдачи ЕГЭ было восемь), а она уже получила аттестат об окончании 626-й школы в Котловке на юго-западе столицы и даже сдала дополнительные экзамены на психфак в МГУ. Ее достижение зафиксировано в реестре рекордов России. Кроме Алисы в реестр попали еще двое детей Тепляковых, которые стали самыми юными школьниками в четыре.