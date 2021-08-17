ЕС признал победу талибов* в Афганистане

Евросоюз признал победу талибов* в Афганистане Фото: REUTERS

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признал победу "Талибана"* в войне в Афганистане.

- "Талибан" выиграл войну, поэтому мы должны разговаривать с новыми властями в Кабуле, кем бы они ни были, чтобы предотвратить миграционный и гуманитарный кризисы, — сказал он на экстренной видеоконференции с главами МИД стран Евросоюза по ситуации в Афганистане.

Боррель подчеркнул, что речь идет только о диалоге, а не о признании власти талибов* в стране. Он добавил, что сейчас для ЕС приоритетом является эвакуация своего персонала из страны. Также Евросоюз будет поддерживать те государства, которые столкнутся с потоком беженцев из Афганистана.

Ранее Соединенные Штаты заморозили государственные резервы Афганистана, хранящиеся в американских банках. Согласно данным Washington Post, такое решение приняли американский министр финансов Джанет Йеллен и сотрудники Управления по контролю за иностранными активами. Также в обсуждении участвовали представители Госдепа. Теперь талибы* не смогут использовать эти средства.

*Запрещенная в России террористическая организация