В Wildberries прокомментировали претензии Mastercard и Visa о разнице в комиссиях

Wildberries ответил на претензии Mastercard и Visa о разнице в комиссиях Фото: Анастасия ОСИПОВА

Интернет-магазин Wildberries ответил на заявления платежных систем Mastercard и Visa о разнице в комиссии.

Напомним, Wildberries снизил цены на товары для клиентов, которые оплачивают заказы через российские платежные системы. Опция доступна клиентам, чьи банковские карты подключены к платежным системам «Мир», Системе быстрых платежей и SberPay. Разница в стоимости товаров достигается благодаря более низкой комиссии при обработке транзакций, экономия на покупках по сравнению с оплатой через иностранных системы составит 2%.

Позже в Visa заявили, что проведут собственное расследование осуждают подобную практику. Глава Mastercard в России Алексей Малиновский в разговоре с "Известиями" заявил о возможной дискриминации миллионов держателей карт.

- Приветствуем заявления платежных систем о проведении расследований — но напоминаем, что главная задача следствия — не выйти на самих себя. Сегодня западные платежные системы занимают значительную долю на российском рынке и диктуют свои условия работы отечественному бизнесу, — заявили в Wildberries.

Также в компании заявили, что обвинения в дискриминации не имеют смысла, так как Mastercard и Visa сами устанавливают тарифы. Интернет-магазин же на них никак не влияет.