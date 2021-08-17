ВВС Британии заявили о перехвате российского Су-24 над Черным морем

Британские ВВС заявили о перехвате российского самолета недалеко от Румынии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Военно-воздушные силы Великобритании заявили, что недалеко от побережья Румынии перехватили российский самолет Су-24.

По утверждению британских ВВС, самолет обнаружили, когда он направлялся в воздушное пространство Румынии. При этом он якобы "не разговаривал с авиадиспетчерской службой, создавая угрозу безопасности для всех пользователей воздушного пространства".

- Он пролетел на расстоянии не более чем 20 миль от побережья Румынии, прежде чем мы его перехватили. Мы следовали за ним, пока он не покинул район полетной информации и направился на северо-восток. После этого мы возобновили боевой воздушный патруль и вернулись на базу, — говорится в сообщении ВВС.

В мае 2021 года российский истребитель МиГ-31 сопроводил в среду самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии над Баренцевым морем. Сообщалось, что 26 мая 2021 года российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена, приближающаяся к российской границе воздушная цель. Для опознания и сопровождения цели был поднят в небо истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии и сопроводил над Баренцевым морем.