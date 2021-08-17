Белый дом: Байден не отказывается от ответственности за ситуацию в Афганистане

В Белом доме заявили, что Джо Байден не отказывается от ответственности за ситуацию в Афганистане Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Помощник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Джо Байден не отказывается от ответственности за происходящее в Афганистане. Так он ответил на соответствующий вопрос журналиста.

- Он берет на себя ответственность за все решения, которые приняло правительство США в отношении Афганистана, — заявил Салливан.

Он добавил, что ответственность на себя берут и представители американской администрации. В том числе и "за все решения, которые не приносят идеальных результатов".

Ранее Соединенные Штаты Америки заморозили государственные резервы Афганистана, хранящиеся в американских банках. Согласно данным Washington Post, такое решение приняли американский министр финансов Джанет Йеллен и сотрудники Управления по контролю за иностранными активами. Также в обсуждении участвовали представители Госдепа. Теперь талибы* не смогут использовать эти средства.