Шойгу рассказал, чем армейские игры отличаются от «спорта высоких достижений»

22 августа стартует уже 7-я по счету военная олимпиада - Армейские международные игры «АрМИ-2021» Фото: Министерство обороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу в интервью военному обозревателю «Комсомольской правды» Виктору Баранцу рассказал, как возникли Армейские игры, какая у них цель и чем эти соревнования отличаются от «спорта высоких достижений».

- Вы помните, как мы начали первые внезапные проверки боеготовности войск? Нам тогда стало понятно, что мы, в общем, не очень готовы, а где-то совсем не готовы. И приняли кардинальные меры, чтобы обученность войск у нас была не на бумаге, а на деле. Но этого тоже было мало. И мы решили провести состязания - придумали танковый биатлон. Хотелось внести что-то интересное и полезное, собирался сказать, игрой, но это уже далеко не игра, потому что в нее вовлечены в этом году 459 тысяч военнослужащих. Это и летчики, и техники, и танкисты, и врачи - все, кто предназначен для ведения боевых действий, - пояснил глава Минобороны.

При этом он отметил, что в этой военной олимпиаде нет многократных чемпионов и «быть не должно», есть призеры, не победители: «Пусть они показывают свое мастерство уже в других местах».

- Это стало уже абсолютно штатным занятием и для летчиков. Для всех, - подчеркнул министр обороны.

Сергей Шойгу также рассказал о правиле - «на одних и тех же полигонах не проводим всеармейские состязания», за счет этого приведены в порядок практически все полигоны.

- Мы уже вышли из просто игры, это действительно битва военных экипажей, инженеров, технологов, оборонных предприятий, - добавил глава Минобороны.