SANA: Израиль нанес ракетный удар по сирийской провинции Эль-Кунейтра

Сирия довольно часто подвергается ночным атакам, причем не только со стороны Израиля Фото: REUTERS

Поздним вечером во вторник, 17 августа, артиллерия Израиля подвергла ракетно-минометному обстрелу сирийскую провинцию Эль-Кунейтра, расположенную у подножия оккупированных Голанских высот, сообщает государственное информационное агентство Сирии SANA со ссылкой на собственный военный источник.

«Израильский противник предпринял новую агрессивную акцию против Сирии и нанес ракетный удар по северной части провинции Эль-Кунейтра», - приводит издание слова своего собеседника.

По его данным, выпущенные израильской Армией обороны ракеты и снаряды упали возле населенного пункта Ходр. Информации о возможных жертвах и пострадавших, а также разрушениях или материальном уроне пока не поступало.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 25 июля сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетную атаку Израиля. Стоит отметить, что сирийским зенитчикам довольно часто приходится отражать ночные атаки, причем не только со стороны Тель-Авива.

В конце июня, например, американские ВВС нанесли авиаудары по объектам поддерживаемых Ираном группировок в пограничном районе Ирака и Сирии по указанию президента США Джо Байдена. Глава Белого дома, распорядившись нанести эти удары, заявил, что «действует для защиты военных США».

МИД Сирии назвал авиаудары посягательством на суверенитет САР и Ирака, призвав американскую сторону незамедлительно отказаться от подобных действий.