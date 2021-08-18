На Камчатке подняли из воды тела всех погибших при крушении вертолета Ми-8

Работы на месте падения вертолета Ми-8 продолжаются. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Утром в среду, 18 августа, камчатские спасатели и водолазы, которые работают на месте крушения упавшего в Курильское озеро 12 августа вертолета Ми-8 с туристами, подняли из воды тела двух остававшихся внутри затонувшего воздушного судна погибших. Таким образом, на поверхность извлечены останки всех жертв авиакатастрофы – семи пассажиров и командира экипажа. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«Сегодня благодаря слаженной работе Минобороны, МЧС, Кроноцкого заповедника были подняты тела всех погибших при крушении вертолета на Курильском озере. Теперь перед спасателями стоит задача поднять корпус вертолета», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Владимир Солодов добавил, что «это необходимо для проведения следственных действий, а также во избежание возможных негативных последствий для экологии».

Напомним, в ночь на четверг, 12 августа, на Камчатке потерпел крушение туристический вертолет Ми-8, на борту которого в тот момент находилось 16 человек: трое членов экипажа и 13 пассажиров. Машина затонула в Курильском озере на территории Кроноцкого заповедника и, по данным МЧС, лежит на глубине 137 метров. Восемь человек были найдены живыми.

Ранее сообщалось, что в понедельник специалистам МЧС с помощью специального оборудования удалось через люк обнаружить, предположительно, «черный ящик» воздушного судна.