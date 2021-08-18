Вильфанд рассказал об аномальной погоде в России до конца недели Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Температура выше нормы ожидается во всей России до конца текущей рабочей недели. О таком прогнозе погоды рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Как передает РИА Новости, по словам эксперта, до пятницы, 20 августа, «вся карта будет в красных оттенках, что означает положительную погодную аномалию». Синоптик уточнил, что только в воскресенье, 21 августа, будет «небольшая территория», где температура воздуха опустится ниже нормы на два градуса.

Согласно прогнозам синоптиков, самые большие аномалии, до 12 градусов, будут наблюдаться на Урале и в Приволжье, где жара достигнет +30…+31 градуса. Кроме того, значительно теплее, чем обычно, будет на Таймыре, где вместо стандартных +4 градусов тепла будет +14. Жара также ожидается на юге Центрального федерального округа.

Вильфанд отметил, что такие высокие температуры даже в июле являются редкостью, а в августе наблюдать такое явление совсем непривычно.

Напомним, ранее синоптик Гидрометцентра рассказала о погоде в сентябре. По прогнозам, в большинстве регионов осень будет теплой и комфортной.