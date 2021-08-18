Талибан* заявил, что граждане Афганистана должны сдать боеприпасы и оружие Фото: REUTERS

Представитель радикального движения «Талибан»* объявил, что мирные граждане Афганистана обязаны сдать оружие и боеприпасы членам движения.

«Мирные граждане Афганистана должны сдать оружие и боеприпасы уполномоченным членам "Талибана"*», - приводит агентство Reuters слова официального представителя талибов*.

Напомним, днем ранее, 17 августа, силы сопротивления под управлением вице-президента Афганистана Амруллы Салеха отбили у талибов* район Чарикар в провинции Парван к северу от Кабула. Незадолго до этого Салех объявил себя законным главой государства, призвав афганцев присоединиться к сопротивлению. У себя в Twitter он заявил, что в случае отставки, смерти или отсутствия президента первый вице-премьер становится временным главой государства. Политик также сообщил, что связывается с мировыми лидерами, чтобы заручиться их поддержкой.

*Запрещенная в России террористическая организация