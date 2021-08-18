Курс евро опустился до 86 рублей впервые с 29 июня 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ходе торгов на Московской бирже в среду, 18 августа 2021 года, курс рубля прибавил в цене по отношению к евро и доллару. Европейская валюта опустилась до 86 рублей, впервые с 29 июня.

Согласно данным Московской биржи, из расчета на "завтра" на 08.50 по московскому времени евро потерял в цене семь копеек, и опустился до 86,03 рубля, и европейская валюта уже опускалась до 86 рублей, что произошло впервые с 29 июня.

Курс доллара также потерял в цене. Американская валюта снизилась на 15 копеек до отметки в 73,42 рубля.

По данным торговой площадки, октябрьский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,32 процент - до 69,25 доллара за баррель.

Напомним, биржевая цена бензина Аи-92 несколько раз в августе била рекорд по стоимости.