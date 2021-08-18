Sun: Талибан* предлагает Аль-Каиде* использовать Афганистан в качестве убежища Фото: REUTERS

Лидеры движения «Талибан»* предложили террористической организации «Аль-Каида»* использовать территорию Афганистана в качестве безопасного убежища, а также заявили о готовности превратить страну в «колыбель джихада».

Такие данные приводит издание The Sun со ссылкой на доклад Управления Генерального инспектора Пентагона, в котором, в том числе отмечается, что талибы* продолжали поддерживать свои отношения с «Аль-Каидой»*, предоставляя группировке безопасное убежище в Афганистане.

Кроме того, издание указывает на оценки Пентагона, которые появились на фоне сообщения президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон добился поставленной цели войны в Афганистане. Речь идет о том, чтобы «Аль-Каида»* не смогла использовать эту страну как базу для нападения на Соединенные Штаты вновь.

Тем не менее издание сообщает, что в докладе Пентагона говорится, что теперь, когда талибы* вернулись к власти, «у них снова есть безопасное место для подготовки массовых убийств».

При этом ранее «Талибан»* заверил, что талибы* не допустят, чтобы территорию Афганистана использовали для атаки на другие страны. Официальный представитель движения Забихулл Муджахид заявил, что талибы* не хотят иметь внутренних или внешних врагов.

*Запрещенные в России террористические организации