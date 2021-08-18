Трамп: Россия и Китай могут получить военную технику США из Афганистана

Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Москва и Пекин могут получить доступ к оставленной во время неорганизованного выхода США из Афганистана американской военной технике, которая теперь попала в руки представителям движения «Талибан»*. Такое мнение высказал бывший президент США Дональд Трамп.

Ранее издание Stars and Stripes заявило, что военные США в спешке покинули базу в районе военного аэродрома в провинции Кандагар, бывшую ранее местом крупнейшей дислокации американских сил и НАТО в Афганистане. Отмечалось, что все эти действия не были скоординированы с правительственными войсками.

«Я намеревался забрать всё военное оборудование, у нас там вертолеты Blackhawk, совершенно новые, на миллиарды долларов, теперь к ним получат доступ Россия, Китай», - заявил экс-глава Белого дома в эфире телеканала Fox News.

Трамп также отметил, что собирался забрать всю военную технику США, поскольку понимал, что правительственные войска «не будут сражаться».

Напомним, ранее бывший президент США обвинил нынешнего американского лидера Джо Байдена в бегстве из Афганистана. По его мнению, Талибан* не уважает Вашингтон из-за политики нынешнего главы Белого дома.

* Запрещенная в России террористическая организация