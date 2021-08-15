Трамп обвинил Байдена в бегстве из Афганистана

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал нынешнюю администрацию Белого дома за сложившуюся ситуацию вокруг Афганистана, обвинив ее в том, что она не следовала его плану. Об этом в субботу, 14 августа, сообщила

Как отметил экс-глава Белого дома, нынешний президент США Джо Байден убегает из Афганистана вместо того, чтобы следовать плану, оставленный ему предыдущая администрация.

«Он убегает из Афганистана вместо того, чтобы следовать плану … Плану, который защищал наш персонал и собственность, а также гарантировал, что у «Талибана»* даже в мыслях не было бы захватить наше посольство или обеспечить базу для новых нападений на США», - заявил бывший американский лидер.

Трамп указал на то, что талибы* больше не боятся или не уважают США.

«Какой будет позор, когда «Талибан» поднимет свой флаг над посольством США в Кабуле. Это полный провал из-за слабости, некомпетентности и полной стратегической непоследовательности», - заявил экс-президент США, отметив, что у «Талибан»* теперь «нет страха или уважения к Америке или ее силе».

Напомним, американская администрация начала вывод войск из Афганистана с 1 мая и обещала до 11 сентября закончить его в полной координации с союзниками. Как писал сайт kp.ru, в минувшую пятницу, 13 августа, Пентагон заявил о переброске дополнительных сил в Кабул. В воскресенье, 15 августа, появилась информация об эвакуации посольства в афганской столице. Ранее диппредставительство призывало всех американских граждан покинуть республику.

* Запрещенная в России террористическая организация