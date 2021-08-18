ВОЗ: опасные штаммы коронавируса захватывают все больше стран Фото: Мария ЛЕНЦ

Отличающиеся высокой заразностью штаммы коронавирусной инфекции нового типа, такие как «альфа», «бета», «гамма» и «дельта» за последнюю неделю расширили свою географию. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), уточняя, что стран, в которых циркулирует дельта-вариант COVID-19, возросло за неделю с 142 до 148

«По мере того, как деятельность по выявлению новых вариантов вируса SARS-CoV-2 усиливается на национальном и наднациональном уровнях, включая расширение возможностей для секвенирования генома, продолжает увеличиваться число стран и территорий, информирующих о наличии вариантов, вызывающих обеспокоенность", - сообщили ВОЗ.

Согласно приведенным данным, штамм «альфа», впервые обнаруженный в сентябре прошлого года в Великобритании, на сегодняшний день зарегистрирован в 190 странах и территориях, на пять больше, чем неделей раньше. Вариант «бета», впервые выявлен в августе 2020 года в ЮАР, зафиксирован в 138 государствах, на два больше, чем неделю раньше. Штамм «гамма», который впервые обнаружили в сентябре в Бразилии, циркулирует уже в 82 странах (на одну больше по сравнению с неделей ранее). Дельта-вариант, известный с октября после обнаружения в Индии, расширил географию за неделю со 142 до 148 стран.

По данным ВОЗ, в период с 9 по 15 августа, заболеваемость коронавирусом в мире увеличилась на 4 процента по сравнению с предыдущей неделей. Согласно представленной информации, было выявлено более 4,4 млн новых случаев инфицирования COVID-19. На 17 августа, в мире с начала пандемии зарегистрировано 207 784 507 случаев заражения коронавирусной инфекцией, жертвами вируса стали 4 370 424 человека.