В России 18 августа 2021 выявлено 20 914 случаев заболевания коронавирусом Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшие сутки в России выявили 20 914 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией во всех 85 регионах страны. У 1 704 (8,1%) человек болезнь протекала без клинических проявлений, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольшее число заболевших зафиксировали в Санкт-Петербурге, где за сутки заболели 1634 человека. На втором месте по заражениям Москва – там 1590 новых пациентов, на третьем Московская область – 1240 заболевших. С начала пандемии в России коронавирусом заразились 6 663 473 человека.

От инфекции за последние 24 часа скончались 799 пациентов, общее число летальных исходов в стране возросло 172 909 человек. Полностью выздоровели за сутки 20 713 пациентов, количество выздоровевших пациентов увеличилось до 5 939 037.

Как писал сайт kp.ru, накануне в России выявили 20 958 новых случаев заболевания коронавирусом, скончались от осложнений 805 пациентов.