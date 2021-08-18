Глава Минцифры: замена бумажного паспорта смарт-картой не будет обязательной Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России не будет делать обязательной замену бумажного паспорта российского гражданина смарт-картой. Такое заявление в среду, 18 августа, сделал глава ведомства Максут Шадаев.

«Те люди, которые готовы будут поменять бумажный паспорт на смарт-карту, на цифровую копию паспорта в смартфорне, это будет их решение. Внутри есть согласованная позиция, что это не будет обязательным», - сказал министр в интервью телеканалу «Россия-24».

Как писал сайт kp.ru, ранее Шадаев сообщил, что министерство к концу текущего года планирует принять решение о замене бумажного паспорта российского гражданина смарт-картой, которая, по его словам, является более удобным форм-фактором для хранения всех необходимых данных. Как уточнил глава ведомства, на данный момент у Минцифры стоит задача «дать возможность иметь еще копию цифрового паспорта, которую можно в виде QR-кода показать на телефоне».