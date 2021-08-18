«Спутник Лайт» показал эффективность в 93,5% при вакцинации в Парагвае Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эффективность российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» в ходе вакцинации в Парагвае составила 93,5%, сообщает Российский фонд прямых инвестиций.

Данные были представлены Министерством здравоохранения южноамериканской республики и основаны на анализе 320 тысяч вакцинированных. В ходе прививочной кампании не было зафиксировано серьезных побочных эффектов, летальных случаев и случаев церебрального венозного тромбоза, синдромов Гийена-Барре и повышенной проницаемости капилляров, а также миокардита или перикардита, сказано на сайте РФПИ.

Препарат «Спутник Лайт» позволила властям Парагвая сократить сроки вакцинации населения и ускорить формирование коллективного иммунитета, отметил генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев.

Как писал сайт kp.ru, РФПИ предложил компании Pfizer использовать «Спутник Лайт» в качестве третьего укола для усиления эффекта.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник Лайт» в качестве третьего укола для тех, кто уже привился препаратом Pfizer, повышает защиту от «индийского» штамма коронавируса «Дельта».