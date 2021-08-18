Самолету Ил-114 запретили перелет на аэродром Кубинка из-за крушения Ил-112В. Фото: официальный сайт ОАК

Пассажирскому самолету Ил-114-300 запретили перелет на аэродром Кубинка для участия в международном форуме «Армия-2021» из-за крушения военно-транспортного самолета Ил-112В, которое произошло накануне около этого аэродрома в полутора километрах от полосы взлета рядом с большим Никольским прудом.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в авиационной отрасли, одной из возможных причин крушения Ил-112В на сегодняшний день рассматривается проблема с двигателем.

«Так как на самолете Ил-114 используются те же двигатели ТВ7-117СТ в их гражданской версии, было принято решение запретить перелет с аэродрома Жуковский в Кубинку самолета Ил-114-300 для участия в форуме "Армия-2021" до выяснения причин катастрофы с военно-транспортным самолетом», - приводит агентство сообщение своего источника.

Напомним, ранее заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский в эфире Радио «Комсомольская правда» предложил, что в данном случае можно говорить о разрушении двигателя в воздухе. Как писал сайт kp.ru, при крушении самолета погибли герой России Николай Куимов, летчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель первого класса Николай Хлудеев.