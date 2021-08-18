Глава генштаба Британии: талибы* больше не ведут себя как в Средневековье Фото: REUTERS

Глава генштаба Великобритании Ник Картер сообщил, что талибы* поддерживают безопасность на улицах Кабула и больше не ведут себя «как в Средневековье».

«Боевики поддерживают безопасность на улицах, они избегают общественных беспорядков. Мы не получаем сообщений о том, что они ведут себя как в Средневековье, как это было в прошлом», - заявил глава британского генштаба телеканалу Sky News.

По его словам, движение «Талибан»* на сегодняшний день могут быть более умеренными, чем когда они пришли к власти в Афганистане в 1990-х годах.

Напомним, накануне появились сообщения о том, что члены движения «Талибан»* открыли огонь по участникам митинга в поддержку национального флага Афганистана в провинции Нангархар. Как передает РИА Новости со ссылкой на источник среди местных жителей, в результате стрельбы погибли два человека и 12 получили ранения.

*Запрещенная в России террористическая организация