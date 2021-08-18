Талибы* открыли огонь по митингующим в поддержку флага Афганистана в провинции Нангархар Фото: REUTERS

Члены радикального движения «Талибан»* открыли огонь по участникам митинга в поддержку национального флага Афганистана в провинции Нангархар,

Как передает РИА Новости со ссылкой на источник среди местных жителей, в результате стрельбы есть жертвы и пострадавшие.

Как писал сайт kp.ru, накануне представитель «Талибан»* объявил, что мирные граждане Афганистана обязаны сдать членам движения оружие и боеприпасы.

Напомним, днем ранее, 17 августа, силы сопротивления под управлением вице-президента Афганистана Амруллы Салеха отбили у талибов* район Чарикар в провинции Парван, расположенном к северу от Кабула. Незадолго до этого Салех объявил себя законным главой государства, призвав афганцев присоединиться к сопротивлению. Политик также заявил, что связывается с мировыми лидерами для того, чтобы заручиться их поддержкой.

*Запрещенная в России террористическая организация