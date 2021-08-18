Главы МИД России и Турции призвали все силы в Афганистане обеспечить безопасность в стране

Лавров и Чавушоглу обсудили несколько вопросов в ходе телефонного разговора Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ходе телефонного разговора в среду, 18 августа, министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудили ситуацию, сложившуюся в Афганистане, призвав ключевые национальные силы обеспечить безопасность и правопорядок в стране.

«Стороны предметно обсудили положение в Афганистане, выразили обоюдную заинтересованность в стабилизации ситуации и призвали ключевые национальные силы в возможно короткие сроки обеспечить безопасность и правопорядок в стране», - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Как отметили в МИД РФ, министры также затронули вопросы международной и двусторонней повестки дня. Лавров и Чавушоглу также обсудили график предстоящих двусторонних контактов «на высшем и высоком уровне».

Напомним, днем ранее, 17 августа, силы сопротивления под управлением вице-президента Афганистана Амруллы Салеха отбили у талибов* район Чарикар в провинции Парван к северу от Кабула. Незадолго до этого Салех объявил себя главой государства, призвав афганцев присоединиться к сопротивлению. При этом, по словам российского посла в Афганистане, население страны не поддерживает Салеха.

*Запрещенная в России террористическая организация