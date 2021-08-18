Бразильского епископа сместили с должности за интимный видеозвонок мужчине

Епископа из Бразилии сместили с должности за интимный видеозвонок мужчине Фото: REUTERS

Папа Римский Франциск удовлетворил прошение Томе Феррейры да Силва об отставке с поста епископа бразильского города Сан-Жозе-ду-Риу-Прету. Об этом сообщили в службе печати Святого престола.

13 августа в социальных сетях появилось видео, где Феррейра да Силву запечатлели во время интимного видеозвонка другому мужчине. При этом епископ был полуголый. Позже в разговоре с журналистами Феррейра да Силва подтвердил, что на записи был он, но отказался от комментариев ролика.

Временным апостолическим администратором епархии Жозе-ду-Риу-Прету был назначен Моасира Силву, который сейчас возглавляет бразильскую митрополию Рибейран-Прету.

В 2016 году Папа Римский Франциск подписал особый эдикт, который упрощает отставку епископов за игнорирование случаев педофилии. Таким образом, теперь от исполнения своих обязанностей рискуют быть отстранены и те католические епископы, которые проявляют "недостаточную строгость" по отношению к священникам, обвиняемым в совращении малолетних. Другими словами, не защищают своих прихожан от священников-педофилов.