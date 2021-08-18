Талибы* разрушили статую лидера афганских шиитов

"Талибан"* разрушил статую лидера афганских шиитов Фото: REUTERS

Боевики движения "Талибан"* разрушили установленную в провинции Бамиан статую шиитского лидера Абдула Али Мазари, который противостоял талибам* в 90-е годы.

Фотографии разрушенной статуи разместил в Twitter пакистанский правозащитник Салим Джавед.

- Подтверждено, что статуя шахида Мазари была взорвана и осквернена... Сразу после заверений представителя "Талибана"* об "амнистии" и уважении основных прав всех граждан на пресс-конференции в Кабуле. Лидер хазарейцев Мазари был удостоен звания "Мученик национального единства" правительством Афганистана в 2016 году за защиту равных прав для всех этнических групп в стране. Талибы заманили его на мирные переговоры в 1995 году в Кабуле, убили и сбросили с вертолёта в Газни, — написал он.

Ранее официальный представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид заявил, что талибы* учтут ошибки прошлых властей и обещают никому не мстить. Заявление было сделано на первой после захвата столицы Афганистана пресс-конференции.

До этого "Талибан"* объявил о полном контроле над Афганистаном. Афганский лидер Ашраф Гани сложил полномочия и вместе с женой покинул страну. Позже он объяснил такое решение желанием избежать кровопролития: по его словам, иначе талибы* грозили устроить в Кабуле бойню.

*Запрещенная в России террористическая организация