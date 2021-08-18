Аналитик: главное достижение Украины — ее существование

Аналитик заявил, что главное достижение Украины — это ее существование Фото: REUTERS

Украинский аналитик Александр Кочетков назвал взлеты и провалы Незалежной за 30 лет независимости.

Специалист считает, что страна смогла перейти от социалистической экономики к рыночной, но все равно "плетется в хвосте". По мнению Кочеткова, одной из причин эту стала невозможность "не то что преодолеть, а хотя бы ограничить коррупцию приличными рамками".

- Мы имели фантастические стартовые условия — например, украинский ВВП в начале независимости был вдвое больше, чем у Израиля и втрое больше, чем у Сингапура, а сейчас мы безнадежно отстаем от обеих этих стран, — цитирует эксперта "Главред".

Главным успехом Украины Кочетков назвал то, что она все еще существует. В случае отсутствия изменений украинцы постепенно обнищают, а страна может разрушиться, отметил аналитик.

Ранее советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что после краха США в Афганистане строительство демократии борьба за построение "нового, демократического государства" на Украине совершенно бессмысленна. Кроме того, как отметил украинский политик, выяснилось, что либеральные демократии истребляют людей "ничуть не менее успешно, чем тоталитарные режимы" с которым либералы как раз таки и ведут войну.