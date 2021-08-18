Инфекционист: тяжесть коронавируса зависит от способа его проникновения в организм

Инфекционист сообщил, что тяжесть коронавируса зависит от способа его проникновения в организм Фото: Иван МАКЕЕВ

Врач-инфекционист Светлана Малиновская сообщила, что тяжесть течения коронавирусной инфекции зависит от способа ее проникновения в организм человека.

- Наиболее опасен воздушно-капельный путь передачи. Если вирус проник в организм человека со вдохом, полученная доза моментально попадает в глубокие отделы дыхательных путей и начинает стремительно размножаться, поражая легкие, — приводит слова эксперта РИА Новости.

Если же вирус попал в организм через слизистую, то у врачей намного больше времени на лечение пациента. Специалист добавила, что лучшей защитой от коронавируса является вакцинация.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что у 18% россиян, переболевших коронавирусом без клинических проявлений, не сформировались антитела к COVID-19. Исследование проводилось в 26 регионах с лета прошлого года. В его рамках каждые два месяца более 70 тысяч человек проходили ПЦР-тестирование на антитела к коронавирусу. Те бессимптомно переболевшие, в чьем организме не выработались антитела, были выявлены как контактировавшие с заболевшими.