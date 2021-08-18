Роспотребнадзор: У 18% переболевших коронавирусом бессимптомно нет антител

У 18% переболевших коронавирусом бессимптомно нет антител Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

У 18% россиян, переболевших коронавирусом без клинических проявлений, не сформировались антитела к COVID-19, сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Исследование проводилось в 26 регионах с лета прошлого года. В его рамках каждые два месяца более 70 тысяч человек проходили ПЦР-тестирование на антитела к коронавирусу. Те бессимптомно переболевшие, в чьем организме не выработались антитела, были выявлены как контактировавшие с заболевшими, рассказал Горелов в прямом эфире просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе».

Напомним, за прошедшие сутки в России выявили 20 914 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, у 1 704 человек болезнь протекала бессимптомно. Жертвами COVID-19 за последние 24 часа стали 799 пациентов.

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