Талибы* публично казнили четырех военных

Боевики "Талибана"* казнили четырех сторонников прежнего режима Фото: REUTERS

Боевики движения "Талибан"* казнили четырех командиров в Кандагаре. Они были сторонниками прежних властей Афганистана. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.

На видео, которое разместил местный журналист, самих сцен казни нет, видна только многотысячная толпа, которую собрали на стадионе. При этом за кадром мужчина говорит, что людей собрали, чтобы они посмотрели на публичную казнь.

Сообщается, что среди казненных был близкий к экс-начальнику полиции Кандагара генералу Абдул Раззаку командир по имени Хашим Регвал. "Талибан"* пока никак не прокомментировал эту информацию.

Ранее боевики движения "Талибан"* разрушили установленную в провинции Бамиан статую шиитского лидера Абдула Али Мазари, который противостоял талибам* в 90-е годы. Фотографии разрушенной статуи разместил в Twitter пакистанский правозащитник Салим Джавед. Он заметил, что осквернение произошло сразу после заверений представителя "Талибана"* об "амнистии" и уважении основных прав всех граждан на пресс-конференции в Кабуле.

*Запрещенная в России террористическая организация