ВОЗ: Штамм «Дельта» опережает реакцию служб здравоохранения

Штамм «Дельта» опережает реакцию служб здравоохранения, заявил гендиректор ВОЗ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Индийский штамм коронавируса «Дельта» распространяется быстрее, чем органы здравоохранения успевают на него реагировать, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Он продолжает обгонять наше коллективное реагирование», – сказал глава ВОЗ на брифинге в Женеве.

Как отметил Гебрейесус в каждой стране самая напряженная ситуация с госпитализацией и смертностью от COVID-19 фиксируется там, где низкий уровень вакцинации, а службы здравоохранения принимают «ограниченные меры».

Как писал сайт kp.ru, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник Лайт» в качестве третьего укола для тех, кто уже привился препаратом Pfizer, повышает защиту от штамма коронавируса «Дельта».

Ранее в ВОЗ назвали единственный способ избежать мутаций коронавируса. По словам представитель организации Мелиты Вуйнович, предотвратить мутации COVID-19 поможет только вакцинация.