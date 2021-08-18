Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье18 августа 2021 17:19

ВОЗ: Штамм «Дельта» опережает реакцию служб здравоохранения

Самая напряженная ситуация со смертностью от COVID-19 фиксируется там, где низкий уровень вакцинации, отметил глава организации
Абдулла ШАКИРОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Штамм «Дельта» опережает реакцию служб здравоохранения, заявил гендиректор ВОЗ

Штамм «Дельта» опережает реакцию служб здравоохранения, заявил гендиректор ВОЗ

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Индийский штамм коронавируса «Дельта» распространяется быстрее, чем органы здравоохранения успевают на него реагировать, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Он продолжает обгонять наше коллективное реагирование», – сказал глава ВОЗ на брифинге в Женеве.

Как отметил Гебрейесус в каждой стране самая напряженная ситуация с госпитализацией и смертностью от COVID-19 фиксируется там, где низкий уровень вакцинации, а службы здравоохранения принимают «ограниченные меры».

Как писал сайт kp.ru, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник Лайт» в качестве третьего укола для тех, кто уже привился препаратом Pfizer, повышает защиту от штамма коронавируса «Дельта».

Ранее в ВОЗ назвали единственный способ избежать мутаций коронавируса. По словам представитель организации Мелиты Вуйнович, предотвратить мутации COVID-19 поможет только вакцинация.