Небензя: Россия будет судить "Талибан"* по его действиям

Василий Небензя заявил, что Россия будет судить "Талибан"* по его действиям Фото: REUTERS

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва будет судить о талибах* по их действиям.

Он отметил, что российские власти внимательно следят за ситуацией в Афганистане, которая значительно изменилась всего за 10 дней.

- Что касается наших дальнейших официальных шагов в отношении талибов, то мы будем определяться с этими шагами в зависимости от развития ситуации и их конкретных действий, — сообщил Небензя.

Согласно данным Москвы, "Талибан"* уже наводит общественный порядок в стране и гарантировал безопасность иностранным гражданам.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не торопится признавать режим движения "Талибан"* в Афганистане. Как отметил министр, ситуация в Кабуле в целом спокойная, талибы* обеспечивают правопорядок эффективно. Глава российского МИД выразил надежду, диалог "Талибана"* с лидерами политических сил Афганистана приведет к созданию инклюзивного правительства.

*Запрещенная в России террористическая организация