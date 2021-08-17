Лавров заявил, что Россия не торопится признавать режим талибов* в Афганистане

Россия не торопится признавать режим талибов* в Афганистане, заявил Лавров Фото: пресс-служба МИД РФ

Россия не торопится признавать режим движения «Талибан»* в Афганистане, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в разговоре с журналистами.

«Мы не торопимся с признанием», – сказал дипломат.

Как отметил Лавров, ситуация в Кабуле в целом спокойная, талибы* обеспечивают правопорядок эффективно. Глава российского МИД выразил надежду, диалог «Талибана»* с лидерами политических сил Афганистана приведет к созданию инклюзивного правительства.

Ранее спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии российского МИД Замир Кабулов заявил, что Россия считает преждевременным признавать боевиков движения «Талибан»* законными властями Афганистана.

Как писал сайт kp.ru, МИД РФ допустил исключение «Талибана»* из списка запрещенных террористических организаций после резолюции Совета безопасности ООН.

Во вторник, 17 августа, российский посол в Афганистане во вторник проводит встречу с представителем талибов*, на которой обсуждаются вопросы безопасности российской дипмиссии.

*Запрещенная в России террористическая организация