"Талибан"*: демократии в Афганистане не будет

"Талибан"* заявил, что демократии в Афганистане не будет Фото: REUTERS

Высокопоставленный представитель движения "Талибан"* Вахидулла Хашими заявил, что в Афганистане не будет демократии. Новым лидером страны станет предводитель талибов* Хайбатулла Ахундзада.

- Никакой демократической системы не будет, поскольку для этого в нашей стране нет никаких оснований. Мы не будем дискутировать о том, какая политическая система нужна Афганистану, поскольку ответ на этот вопрос ясен. Это законы шариата, — цитирует Хашими агентство Reuters.

Ранее боевики движения "Талибан"* казнили четырех командиров в Кандагаре. Они были сторонниками прежних властей Афганистана. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях. На видео, которое разместил местный журналист, самих сцен казни нет, видна только многотысячная толпа, которую собрали на стадионе. При этом за кадром мужчина говорит, что людей собрали, чтобы они посмотрели на публичную казнь.

*Запрещенная в России террористическая организация