Цена на газ в Европе за день упала почти на 10%, но отыграла снижение

Стоимость на газ в Европе за день упала почти на 10%, но отыграла снижение Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Цена на газ в Европе в ходе торгов в среду, 18 августа, упала почти на 10 процентов по сравнению с 17 августа. Это произошло на фоне слухов о том, что якобы начались поставки газа по "Северному потоку – 2". К вечеру цены отыграла часть снижения.

Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 17:32 по московскому времени падала до значения в 509 долларов за тысячу кубометров или 42,5 евро за МВт·ч. 17 августа стоимость составляла 562 долларов за тысячу кубометров, что больше практически на 10 процентов.

Сейчас стоимость газа составляет 537 долларов за тысячу кубометров. То есть всего за день цена снизилась на 4,6 процента.

16 августа цена за газ в Европе достигла 580 долларов за 1 тысячу кубометров. Цена сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 13:07 по московскому времени достигла значения в 577,4 доллара за тысячу кубометров или 48,05 евро за МВт⋅ч. За день цена газа в Европе выросла почти на 7,7 процента к цене закрытия предыдущего дня.