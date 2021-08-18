Москвичам рассказали о второй волне ливней и гроз ночью 18 августа 2021 года

Жителям Москвы рассказали о второй волне ливней и гроз ночью 18 августа 2021 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Елена Волосюк предупредила жителей Москвы о второй волне ливней и гроз 18 августа 2021 года.

- К нам уже подтянулась одна так называемая "засветка", а ночью мы ждём другую, так что у нас дожди, грозы будут идти и ночью, и продолжатся завтра. Фронт очень медленно смещается к востоку. В основном такие волны облачные поднимаются с юга. Поэтому одна сейчас нас накрыла, она прошла, но говорить о том, что сейчас дожди и грозы прошли, и на этом все успокоится, преждевременно, — цитирует специалиста РИА Новости.

Напомним, на Москву обрушились гроза, ливневые дожди и шторм. Как сообщили столичном управлении МЧС, холодный атмосферный фронт принесет сильнейшие осадки, непогода сохранится до 10:00 четверга. Жителям столицы России порекомендовали воздержаться от прогулокв парках и лесных зонах Москвы, не прятаться под деревьями и держаться подальше от рекламных конструкций. Водителям советуют быть аккуратным во время движения.

Как сообщил метеоролог Евгений Тишковец у себя в Instagram, за один час ливней в Москве выпало 25% месячной нормы осадков. Порывы ветра местами достигали 22 м/с. В окрестностях наблюдался град. Шквалистый ветер срывал крыши домов, повалил более 15 деревьев, 2 женщины пострадали.