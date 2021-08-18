ООН: ситуация в Афганистане нормализуется, открываются рынки

В ООН заявили, что ситуация в Афганистане нормализуется, открываются рынки Фото: REUTERS

Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Кэролайн ван Берен сообщила о нормализации ситуации в Афганистане. По ее словам, в стране открываются торговые точки.

- Согласно сообщениям, которые мы получаем, в том числе от наших сотрудников, дела медленно возвращаются к нормальному состоянию. Наша сотрудница рассказала мне, что выходила сегодня на улицу, смогла посмотреть, прогуляться вокруг. Некоторые рынки открыты, — сказала она на видеобрифинге.

Ранее высокопоставленный представитель движения "Талибан"* Вахидулла Хашими заявил, что в Афганистане не будет демократии. Новым лидером страны станет предводитель талибов* Хайбатулла Ахундзада. Представители движения не будет дискутировать о том, какая политическая система нужна стране, афганцы будут жить по законам шариата, отметил Хашими.