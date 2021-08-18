Движение "Голос" внесли в новый реестр незарегистрированных объединений-иноагентов

Минюст РФ внес движение "Голос" в новый реестр незарегистрированных объединений-иноагентов. Фото: КРАСНОВА Александра/ТАСС

Министерство юстиции России внесло общественное движение в защиту прав избирателей "Голос" в новый реестр незарегистрированных общественных объединений-иноагентов.

Движение стало первым в новом списке. Сообщается, что "Голос" финансировала гражданка республики Армения.

"Голос" занимается обучением наблюдателей на выборах, оказывает избирателям юридическую помощь, а также проводит долгосрочное и краткосрочное наблюдение за выборами.

В мае 2021 года Минюст сообщил, что издание VTimes включено в реестр СМИ-иноагентов. Как сообщалось на сайте ведомства, "в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено юридическое лицо ... являющееся администратором доменного имени интернет-ресурса "VTimes.io". Уточнялось, что соответствующие решение было внесено во исполнение требований действующего российского законодательства.